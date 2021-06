OM, Stade Rennais – Mercato : le PSG envisagerait de détourner David Luiz

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Alors que Jorge Sampaoli s'est rendu au Brésil et va – entre autres – rencontrer David Luiz pour tenter de le convaincre de rejoindre l'OM, l'ancien défenseur d'Arsenal (34 ans) – libre au 1er juillet – a plusieurs choix de rebond.

Al-Khelaïfi a soumis l'idée, Leonardo et Pochettino trainent des pieds...

Comme évoqué il y a quelques jours, le Stade Rennais a également formulé une offre de contrat de deux saisons à l'ancien stoppeur du PSG pour en faire le remplaçant de Damien Da Silva, parti à l'OM. Le 10 Sport explique même qu'un troisième club de Ligue 1 pourrait faire irruption sur le dossier : le PSG !

Il est évident que si l'option se confirme, David Luiz, qui a défendu les couleurs du club de la Capitale de 2014 à 2016, saura où aller mais on est encore loin d'une offre de Paris. En effet, si Nasser Al-Khelaïfi est très chaud pour le faire revenir dans la Capitale au nez et à la barbe de l'OM et du Stade Rennais, cette piste suscite des réserves techniques du côté de Leonardo … Et de Mauricio Pochettino, pour une fois d'accord sur le dossier.