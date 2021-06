OM, Stade Rennais - Mercato : le remplaçant d’Umtiti déjà identifié au Barça

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Poussé vers la sortie au FC Barcelone, Samuel Umtiti (27 ans) n'entre plus du tout dans les plans de la nouvelle direction catalane. Soucieux de baisser la masse salariale et d'exfiltrer certains joueurs, Joan Laporta a fait du départ du Champion du Monde français l'une de ses priorités estivales.

La piste Ginter (Monchengladbach)

Matthias Ginter, le futur de la défense à Barcelone ? Credit Photo - Icon Sport

Jugé trop fragile, du fait de ses soucis récurrents au genou depuis deux saisons, Samuel Umtiti pourrait être remplacé par le défenseur international allemand Matthias Ginter (Borussia Monchengladbach, 27 ans) d'après Mundo Deportivo.

Du côté de l'OM et du Stade Rennais, qui suivent de près la situation de l'ancien Lyonnais, on pourrait prochainement lancer l'assaut pour récupérer Samuel Umtiti. Rappelons que le défenseur central, au Barça depuis l'été 2016 et recruté pour 25 M€, a encore deux ans de contrat chez les Blaugranas...