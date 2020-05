OM, Stade Rennais – Mercato : les deux clubs se disputent un latéral

true

En quête d’un latéral gauche au mercato estival, l’OM et le Stade Rennais étudient à l’heure actuelle le profil d’un certain Dimitrios Giannoulis (PAOK, 24 ans).

Le poste de latéral gauche sera encore très prisé cet été. Bon nombre d’équipes de L1 et de L2 vont chercher à se renforcer dans un secteur fortement concurrentiel ces dernières saisons. L’OM et le Stade Rennais n’échappent pas à la règle. Si Jordan Amavi aimerait prolonger son contrat à Marseille et que Faitout Maouassa se sent bien en Bretagne, cela n’empêche pas les dirigeants des deux formations de garder un œil sur le marché. Et d’avoir laissé traîner les yeux de leurs recruteurs respectifs du côté de la Grèce.

Le Phocéen assure ainsi que l’OM et le Stade Rennais lorgnent l’international grec Dimitrios Giannoulis (PAOK, 24 ans), déjà ciblé par le SRFC cet hiver. « On en parle effectivement ici, confirme le spécialiste du football grec Alain Anastasakis. Rennes avait déjà tenté le coup en janvier, mais l’offre était insuffisante. C’est un latéral moderne avec un coffre énorme et une belle qualité de centre. Sa vitesse lui permet de rattraper tous les coups. Ce serait une très belle idée pour l’OM. »

Giannoulis vendu pour au moins 7 M€ ?

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PAOK, Giannoulis est estimé à 3,5 M€ par la plateforme Transfermarkt. Le Phocéen précise qu’il ne devrait pas partir pour moins du double. Par ailleurs, le site grec Sportime ajoute que le joueur dispose d’un bon de sortie cet été et qu’il a été supervisé à plusieurs reprises par les deux écuries.