OM, Stade Rennais - Mercato : Longoria et Maurice à la lutte pour un crack

Selon le média Sportworld Ghana, l'OM est sur les rangs pour recruter le dernier crack ghanéen de Nordsjaelland Ernest Nuamah (19 ans). Une piste très concurrentielle pour Pablo Longoria puisque le Stade Rennais de Florian Maurice mais également l'Ajax Amsterdam et le Milan AC sont aussi intéressés par l'ailier gauche, révélation de D1 danoise cette saison (15 buts en 34 matchs cette saison).

Son père l'envoie... en Angleterre

Reste que l'ancien pensionnaire de l'académie Right to Dream, sous contrat jusqu'en juin 2026 à Nordsjaelland, ne sera pas simple à convaincre puisque le père et conseiller du joueur Yaw Nuamah n'a réellement qu'une idée en tête : l'envoyer en Angleterre.

« Je veux que mon fils joue en Premier League, en Angleterre. Parfois, les enfants eux-mêmes ont leur propre équipe de rêve et je ne sais pas quelle équipe Nuamah préfère, mais pour moi en tant que père, je souhaite qu'il vienne en Angleterre. J'aimerais qu'il joue pour Chelsea, Manchester United ou Manchester City. En Espagne, je souhaite qu'il joue pour le Real Madrid ».

Pablo Longoria et Javier Ribalta vont devoir se montrer particulièrement persuasifs pour gagner la bataille...

