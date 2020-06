OM, Stade Rennais – Mercato : un accord avec Niang existerait bel et bien !

Si le Canal Football Club cherchait à booster ses audiences post Covid, il a réussi son coup. En annonçant un accord trouvé entre l’OM et le Stade Rennais pour le transfert de M’Baye Niang au mercato, Dominique Armand a donné l’information qui a rythmé la planète foot pendant toute la soirée.

Problème : la plupart des connaisseurs du dossier ne sont absolument pas allés dans le sens du journaliste de Canal+, RMC Sport parlant même d’aucune avancée notable dans le dossier entre les deux clubs ces derniers jours.

Là non plus, ce n’est pas tout à fait la version de Nicolo Schira. Bien informé sur le mercato en règle générale, le spécialiste italien des transferts confirme qu’un accord a été trouvé avec l’OM pour l’attaquant sénégalais. Mieux, notre confrère a donné plus d’indications sur les détails du contrat qui attendraient Niang à Marseille. « M’Baye Niang est très proche de l’OM, les négociations arrivent à leur terme pour finaliser le deal. Un contrat de cinq ans et un salaire de 2,5 millions d’euros par an l’attendent à Marseille », a-t-il argumenté. Avant un prochain « démenti » ?

Mbaye #Niang is getting closer to #OlympiqueMarseille. Talks ongoing between #OM and #Rennes to finalize the deal. For him is ready 5-years contract with a wages of €2,5M a year. #transfers https://t.co/8uWRNi7OPt

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 7, 2020