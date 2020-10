OM, Stade Rennais - Mercato : un intérêt commun pour le futur meilleur 9 du monde ?

L’OM s'inquiète de la forme de Dario Benedetto. À la peine physiquement, le buteur argentin (30 ans) n'a toujours pas marqué cette saison et aurait pu voir débarquer Darwin Nuñez pour le secouer au mercato.

« Darwin Nunez on le suivait, il avait fait consensus, il était apprécié du président, mais il a choisi un autre club européen. Benfica a très bien joué son jeu. Mais il était un joueur qu’on a cherché à recruter », a récemment confié Pablo Longoria à Téléfoot. En plus de l’OM, Nuñez aurait pu poser ses valises au Stade Rennais, qui avait également sondé l'entourage de l'international uruguayen avant de recruter Sehrou Guirassy.

« Ce garçon sera le meilleur attaquant du monde »

Déjà meilleur passeur de la Liga NOS (4 caviars), l’intéressé a mis tout le monde d’accord la semaine dernière en claquant un triplé contre Lech Poznan en Ligue Europa (4-2). Une prouesse qui a fait sortir les plus beaux éloges de Jorge Jesus. « Darwin est un jeune garçon, il a 21 ans. Il y a beaucoup d'aspects du jeu qu'il va apprendre avec moi à Benfica. Mais cet instinct de buteur, cette qualité de finition, cette vitesse... S'il a été la recrue la plus chère de l'histoire de Benfica, il aurait sans doute été, sans la pandémie, la plus grosse vente du club (126 M€ à battre lors du transfert de João Félix à l'Atlético). Ce garçon sera même le meilleur attaquant du monde et, malheureusement pour moi, je vais le perdre dans peu de temps », a lâché l’entraîneur du Benfica au micro de Sport TV.