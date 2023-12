OM – Stade Rennais : Stéphan pointe un mal rennais, Gattuso fait la fine bouche

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Stéphan : « On a raté notre match sur le plan défensif et décisif »

Julien Stéphan : « Ce soir, ce qu’on a fait dans les 20-25 derniers mètres n’était pas à la hauteur de la qualité de notre approche. En première période, on a pas mal maîtrisé le jeu, créé des décalages. On a manqué soit de justesse, soit d’engagement dans nos courses ou de présence dans la surface de réparation. On avait plus de 60% de possession en première période mais on a frappé que quatre fois au but, c’est insuffisant. Sur l’ensemble du match, on n’a pas cadré une seule fois (…) Il y avait matière à faire beaucoup mieux que ça. A contrario, l’OM a eu assez peu mais ils ont su être efficace, marquer assez tôt dans le match. Après, ils ont contrôlé, en défendant assez bas et en nous contrant.

Sur mes choix ? Nema (Matic) est suspendu le week-end prochain et pour préparer Baptiste (Santamaria), il fallait lui donner du temps de jeu. Il y avait différentes raisons à ce choix et je ne pense pas que ce soit ça qui explique qu’on n’a pas créé suffisamment de danger dans les 20 derniers mètres… On a raté notre match sur le plan défensif et décisif (…) Il va falloir qu’on élève le curseur à ce niveau-là. Est-ce une question d’âge ? Je ne sais pas… Mais il va falloir qu’on apprenne vite à ce niveau-là… La blessure de Theate ? C’est le mollet. On fera le point demain de manière plus précise.

(en conférence de presse ensuite) Le Mercato ? Ce n'est pas le moment d'évoquer ça, en plus ce n'est pas de ma responsabilité. Moi je suis là pour regarder l'état du jeu, je me concentre là-dessus ».

Gennaro Gattuso : « On va se satisfaire de ça »

« C’était un match difficile. La défense à trois de Rennes nous a mis en difficulté. On ne pouvait pas bien sortir le ballon ni mettre le pressing haut que l’on souhaitait. On a fait ce que l’on devait faire avec les deux buts et ce n’était pas une bonne prestation mais on va se satisfaire de ça.

Est-ce ça l’OM de Gattuso ? Non… On veut jouer. On veut avoir la possession du ballon. Mais c’est difficile en France. On doit encore progresser. On joue contre des blocs défensifs bien serrés. On doit mieux sortir sur les transitions. Cela ne m’a pas plu sur les transitions mais on doit respecter nos adversaires comme on l’a fait jeudi. En ce moment, ça me plait de gagner des matchs mais on doit s’améliorer.

On va jouer un match important mercredi. Le football, ça doit être une fête et on espère que ça se passera bien. »

