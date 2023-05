OM : Tudor bombe le torse face aux critiques, zappe l'affaire Payet et évoque un rendez-vous décisif pour son avenir

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Sur la préparation du match de Brest

«J'ai préparé mon groupe comme je le fais toutes les semaines. Il y a un match à gagner. Cette saison, nous avons eu le soutien de notre public et on veut terminer avec une victoire à la domicile et offrir de la joie à nos supporters ».

Sur les résultats au Vélodrome

« Le thème des points à domicile et à l'extérieur, on en a déjà parlé. J'ai ressenti une énergie à travers la France. Cette ville est aussi spéciale. C'est très beau. Les joueurs qui jouent ici, ont besoin d'avoir une grosse personnalité. Cette énergie peut être un poids ».

Sur sa gestion de l'effectif

«J'ai fait peu d'erreur de management. Si on voit le début de la saison, il y a une grosse progression sur la culture du travail dans le club. Je suis fier de ça (…) On a offert de belles émotions aux supporters. On finira 3e certainement, d'autres ont été meilleurs que nous ».

Sur son onze pour samedi contre Brest

« Je ne vais pas répondre à la question du onze. On a des joueurs qui ne sont pas très bien en ce moment. Il faut que je prenne des décisions demain (...) Gigot ne sera pas disponible. Les 2/3 autres joueurs qui ont des problèmes, on verra demain ».

Sur la problématique de finir troisième

« On sait qu'il y a des problèmes, de programmer l'équipe pour jouer la Ligue des Champions. Ce sont des choses qui apportent des contraintes mais ça arrive à d'autres clubs aussi ».