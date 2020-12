OM : une légende du club garde un souvenir effroyable au RC Lens

Le RC Lens n’est pas un bon souvenir pour tous les grands noms qui sont passés en son sein. L’exemple de Jean-Pierre Papin est symbolique. En 2007, l’ancienne gloire de l’OM a en effet rejoint le club artésien dans un contexte difficile sur le banc de touche.

L’équipe avait mal démarré, voyant Guy Roux partir subitement à peine deux mois après son arrivée et seulement sept matches. En janvier, Daniel Leclercq avait alors été nommé directeur technique et chargé d’épauler Papin dans ses fonctions. Cette arrivée a sonné le glas de Papin, qui a le sentiment d’avoir perdu tout poids décisionnel une fois la trêve hivernale terminée.

« D’entrée, je me dis que ça va être très compliqué »

« D’entrée, je me dis que ça va être très compliqué, parce qu’il y a beaucoup d’anciens joueurs d’Auxerre (ndlr : Guy Roux avait fait venir Kanga Akalé, Luigi Pieroni et Bonaventure Kalou ou encore Ronan Le Crom). Je ne sais pas quel était le deal au départ avec eux, mais moi j’arrive et je dis qu’aucune place n’est assurée et que les cartes sont redistribuées. Normal. Et là… Après un léger mieux, on a eu quelques mauvais résultats, a détaillé Papin dans So Foot. Daniel Leclercq est arrivé, puis je n’ai plus existé. Ce n’était pas un cadeau. Ça ne se passait pas bien. Il a repris le contrôle. On peut m’imputer la descente, aucun souci, j’assume, mais à partir de décembre, je n’ai plus rien fait. Je n’ai plus rien décidé. J’étais là parce que j’avais mon diplôme et lui non, c’est tout. C’était très dur à vivre. »