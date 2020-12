OM : une scène ahurissante sur Thauvin laisse des regrets au LOSC

Florian Thauvin (27 ans) a fait partie de ces joueurs qui avaient des difficultés pour contenir ses émotions lorsqu’il était plus jeune. On se rappelle qu’il a notamment fait parler de lui dans ce registre lors de son passage furtif au LOSC en 2013.

Transféré à l’OM avant même d’avoir porté le maillot de l’OM, le champion du monde avait alors agacé une pléiade de supporters lillois pour ne pas avoir respecté le maillot du club nordiste. Les tensions étaient palpables sans que l'intéressé ne daigne les refroidir. Ce temps est révolu : Thauvin est aujourd’hui père de famille et ses dérapages n’existent plus.

Cible d'un jet de bouteille, Thauvin n'a pas bronché !

En témoigne cette anecdote racontée par Franck Passi, qui l’a coaché à l’OM en 2016. « Je me souviens qu’à ses débuts avec l’OM, ç’avait été difficile aussi et puis un supporter lui avait lancé une bouteille dessus en plein match, se souvient celui qui est aussi passé au LOSC par la suite. On avait eu peur de sa réaction parce qu’il peut être sanguin, mais il s’était maîtrisé. Il avait fait péter son verrou psychologique après cet épisode. »

L’Équipe confirme cette séquence, survenue face au Stade Rennais un soir de lourde défaite, en mars 2016 (2-5). « Thauvin avait effectivement vraiment pris son envol ensuite, ajoute le quotidien sportif. Il est depuis l’un des joueurs les plus efficaces de Ligue 1 (4 buts, 5 passes décisives cette saison). »