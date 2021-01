OM : Villas-Boas a alerté Eyraud sur un dossier qui a plombé Tuchel au PSG

Thomas Tuchel restera comme le seul entraîneur qui a mené le PSG à ce jour en finale de la Ligue des champions. En Ligue 1, le technicien allemand traînera aussi celle d’un coach qui se lamentait trop souvent sur son sort. Un sujet revenait fréquemment dans sa bouche : la tenue des matches du PSG en prime time, ce qui ne favorise pas la récupération avec des délais plus courts en la matière.

« Cela change beaucoup de choses car c'est très difficile de récupérer, avait-il tonné il y a un an. C'est toujours un effort supplémentaire de jouer à l'extérieur et, à 21h, cela veut dire que notre retour est très tardif. On va très mal dormir et c'est difficile de s'adapter, pour moi et pour les joueurs. Honnêtement, pour moi, c'est trop tard. »

Tuchel avait du mal avec les matches à 21h

Non content de son effet, Tuchel avait remis le couvert en décembre dernier. « On va tuer les joueurs, on nous laisse toujours jouer à 21h, on manque de rythme pour manger, dormir, récupérer, avait-il insisté. Dans l'école de mes filles, il y a beaucoup de jeunes supporters du PSG qui ne peuvent pas regarder les matchs. Ils ont 10 ans, 8 ans, 6 ans, 11 ans… et ils ne peuvent jamais regarder un match parce qu'il y a école le lendemain. » Cette dernière salve avait provoqué un tollé général, loin d'être partagé par André Villas-Boas.

Villas-Boas a repris le flambeau en alertant Eyraud

L’entraîneur de l’OM a en effet repris le flambeau de l’ancien coach du PSG sur ce sujet sensible. « Je le dis sincèrement et j'ai déjà dit à Jacques-Henri [Eyraud] d'en parler à la Ligue. Je pense qu'il doit y avoir une limite de nombre de matchs que chaque équipe joue à 21h, a-t-il déclaré après le nul samedi à Dijon (0-0). C'est trop tard. On est des sportifs payés pour ça, mais l'OM se trouve toujours dans les heures de prime-time. C'est abusé d'être toujours à 21h. On n'a pas besoin de jouer aussi tard et de faire rentrer les équipes à 2 ou 3 heures du matin. Donc oui, pour moi il faut établir une limite de matchs à 21h pour chaque équipe. »

Depuis le début de la saison, l'OM a joué 13 de ses 17 matchs de Ligue 1 en prime-time... ainsi que l’intégralité de sa phase de poules en Ligue des champions.