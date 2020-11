OM : Villas-Boas a fixé un objectif en C1 et va opérer 3 choix forts à Strasbourg !

L’OM a tout intérêt à relever la tête à Strasbourg s’il veut éviter une première vraie zone de turbulences cette saison (21h). Après la gifle reçue à Porto en Ligue des champions (0-3), l’heure n’est plus aux promesses et André Villas-Boas le sait. Selon L’Équipe, l’entraîneur de l’OM a fait la morale à ses joueurs et leur a demandé de prendre six points sur les trois matches restants en C1. Autant dire qu’il attend sans doute deux victoires au Vélodrome contre le FC Porto et l’Olympiakos.

Exit Payet à Strasbourg ?

En attendant le retour de l’Europe fin novembre, AVB devrait opérer des choix forts à la Meinau. Outre les intégrations de Yuto Nagatomo et Leonardo Balerdi - pour remplacer les suspendus Hiroki Sakai et Alvaro Gonzalez - le quotidien sportif mise sur la présence de Pape Gueye en lieu et place de Morgan Sanson dans l'entrejeu. À la pointe du 4-4-2 en losange, Michaël Cuisance serait pressenti avec une attaque composée de Florian Thauvin et Valère Germain. Exit donc Dimitri Payet, médiocre mardi à Porto.