OM : le message qui réconcilie Villas-Boas avec les ultras du PSG

true

André Villas-Boas a été écouté. Consterné de voir le championnat de France se poursuivre en période de coronavirus, l’entraîneur de l’OM avait appelé hier à le suspendre jusqu’à nouvel ordre. Le temps que la pandémie se tasse. Ce vendredi matin, la LFP a annoncé que ce serait le cas. Pendant cette même conférence de presse, le coach de l’OM avait critiqué les supporters du PSG pour avoir manifesté devant le Parc des Princes avant et après la qualification en quarts de finale de la Ligue des champions.

Villas-Boas sur son portrait à Marseille : « Oui j’ai vu. C’est un honneur. Je l’ai remercié (Franck Conte). J’espère qu’on arrivera à se qualifier en C1, sinon il va falloir me rajouter des moustaches et des cornes ! »

#LiveConf — Le Phocéen (@lephoceen) March 12, 2020

Les mots de Villas-Boas tombaient à point nommé avant un éventuel Classique entre le PSG et l’OM programmé initialement le dimanche 22 mars. Ses paroles auront moins d’impact désormais, avec l’arrêt total de la Ligue 1. En revanche, AVB avait aussi pris le temps de saluer la performance du club de la capitale face au Borussia Dortmund, chose qui a été moins relayée…

« Quand j’ai vu Neymar et Cavani défendre en bloc bas… »

« Ah oui ça oui, ils seront libérés et motivés. Ils ont bien fêté, ils ont bien joué. J’ai regardé le match et quand j’ai vu Neymar et Cavani défendre en bloc bas, tu sens que l’équipe voulait bien faire. Je les ai trouvé bien compétents », a déclaré Villas-Boas, conscient de la nouvelle valeur du PSG