OM - Mercato : Villas-Boas va relancer McCourt pour Milik et étudie d’autres pistes chaudes

À deux jours de recevoir le Montpellier HSC, André Villas-Boas s’est exprimé sur le mercato hivernal. « On est sur beaucoup de dossiers. Il n'est pas l'unique option, mais peut-être la plus difficile à réaliser car c'est un joueur important. On va reparler avec le propriétaire pour voir ce qu'on peut faire sur ce mercato, a fait savoir le coach de l’OM. On a démontré un intérêt, qui est malheureusement sorti dans la presse italienne, mais on n'est pas en conversation avancée, ni avec le club ni avec le joueur. On va travailler sur les autres dossiers concernant l'attaquant. Il a un coût élevé, je ne pense pas qu'on puisse le faire, ce mercato sera plutôt lié aux prêts qu'aux investissements.

Concernant les départs, AVB a été clair : « Ce n'est pas le cas pour le moment. Le mercato va démarrer plus tard. On cherche sur d'autres postes aussi, c'est possible. » À propos du terrain sportif, l’entraîneur de l’OM s’st dit rassuré sur l’état de forme de ses joueurs après la trêve hivernale. « On a fait un reset, tout le monde se sent bien, on va vite enchainer les matches. On démarre avec un adversaire qui nous a fait beaucoup de mal la saison dernière... »

AVB surpris par le timing du limogeage de Tuchel au PSG

Enfnin, Villas-Boas s’est dit « surpris par le timing du limogeage de Tuchel par le PSG », alors que l’OM affronte Paris le 13 janvier prochain lors du Trophée des Champions au stade Bollaert de Lens.