OM : la compo probable de De Zerbi pour affronter Montpellier

Voici les compos probables du match entre l’OM et Montpellier.

Ce samedi à 21h05, l’OM reçoit Montpellier pour la 30e journée de Ligue 1. Une occasion en or pour les Olympiens de se relancer après 5 défaites en 7 matchs, dont un récent 3-0 contre Monaco. Face à un MHSC quasi relégué en Ligue 2, Roberto De Zerbi devrait aligner une défense composée de Murillo et Kondogbia, avec également le retour de Cornelius. Garcia devrait ainsi prendre le couloir gauche à la place de Merlin, avec Luis Henrique de l’autre côté. Rien ne devrait changer au milieu avec la présence du duo Hojbjerg et Rongier. Enfin, en attaque, Gouiri devrait faire son retour dans le onze, entouré de Greenwood et Rabiot.

Les compos probables

OM : Rulli – Murillo, Cornelius, Kondogbia – Henrique, Hojbjerg, Rongier, Garcia – Greenwood, Gouiri, Rabiot (cap).

MHSC : Lecomte (cap) – Ndollo Bille, Kouyaté, Omeragic, Mouanga, Sainte-Luce – Pays, Ferri, Chotard, Fayad – Coulibaly.