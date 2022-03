OM : où et quand voir le tirage au sort de la Ligue Europa Conférence ?

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue Europa Conférence, qui aura lieu à la Maison du Football européen ce vendredi (13h30-14h) mettra aux prises 8 équipes sous la forme d'un tirage intégral où deux équipes d'un même pays pourront s'affronter. Dans la foulée, on connaîtra le tableau final et les demi-finales potentielles.

Le tirage au sort sera diffusé en direct sur RMC Sport 1 ainsi que sur le site de l'UEFA.

Les huit équipes concernées :

OM

PSV Eindhoven (P.-B.)

Leicester City (ANG)

Bodo/Glimt (NOR)

AS Roma (ITA)

Slavia Prague (RTC)

Feyenoord (P.-B.)

PAOK Salonique (GRE)

Les matchs se dérouleront les 7 et 14 avril prochain (format aller-retour).

Alexandre Corboz

Rédacteur