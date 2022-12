Ounahi et Boufal loin d’Angers, Montpellier carbure, ça se précise à Rennes pour Badé

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

SCO Angers : Ounahi et Boufal ont l’esprit ailleurs

Auteurs d’une Coupe du monde de fort belle facture sous le maillot du Maroc, Azzedine Ouanhi et Sofiane Boufal ne devraient pas faire de vieux os au SCO. Selon L’Équipe, les deux milieux de terrain ont la tête ailleurs malgré les appels réguliers d’Abdel Bouhazama pendant la compétition afin de garder le contact. Si le coach angevin aimerait les retrouver rapidement, Boufal et Ounahi vont bénéficier de vacances et il « paraît impensable de les voir alignés à Ajaccio le 28 décembre ou contre Lorient le 1er janvier. » « Et après ? Pas sûr non plus. Les deux Angevins ont peut-être déjà joué, cet automne, leur dernier match sous le maillot du SCO », prédit le quotidien sportif.

OGC Nice : la piste Sommer prend du poids à Munich

Dans les petits papiers de Lucien Favre du côté de l’OGC Nice, Yann Sommer semble plus proche du Bayern Munich. Selon Sky Sport, le gardien international suisse est clairement le plan B du club bavarois en cas d’échec avec Alexander Nübel. Les négociations pour ce dernier avec l’AS Monaco restent à ce jour difficiles. On apprend également que le Bayern a misfin aux pistes Livakovic, Bounou et Navas.

Montpellier : le MHSC carbure, Pitau aux anges

Cinq grosses semaines après son dernier match en Ligue 1 (1-1 contre Reims), Montpellier, qui a repris l’entraînement le 28 novembre après quinze jours de pause, monte en puissance à l’approche du retour à la compétition, le 29 décembre à Lorient. Sa victoire en amical acquise face à Toulouse (2-1), hier à huis clos au domaine de Grammont, dans une rencontre découpée en trois périodes de 45 minutes, est venue confirmer cette impression. « Le contenu était important mais aussi le fait de gagner, estime Romain Pitau dans L’Équipe. Il y a eu beaucoup de choses intéressantes, notamment avec le ballon. On a su créer du mouvement et trouver des décalages.

Stade Rennais : le départ de Badé à Séville se précise

Concacté par le Séville FC pour pallier la blessure de Marcao, Loïc Badé semble de plus en plus proche du club andalou. Selon Nicolo Schira, les négociations ont bien avancé entre les différentes et pourraient se conclure prochainement autour d’un prêt avec option d’achat.

FC Lorient : le bon moment pour Foley ?

Économiste du sport et fondateur de l’Observatoire du sport business, Vincent Chaudel explique les détails de l’offre à laquelle le FC Lorient pourrait faire face s’il ouvrait son capital à hauteur de 30% à Bill Foley, déjà propriétaire du club anglais de Bournemouth. « Il s’agirait d’une prise de participation sous forme d’augmentation du capital, analyse-t-il dans Ouest France. Si le FC Lorient est valorisé à une centaine de millions d’euros, ce serait une fourchette entre 15 et 25 M€ supplémentaires dans le capital. Le président Loïc Féry a la volonté de ne pas remettre de l’argent de sa poche. L’arrivée de cet investisseur pourrait permettre d’avoir des synergies sportives, avec son réseau de clubs. Cela pourrait ressembler à un deal gagnant-gagnant. C’est le meilleur moment pour lui de discuter avec des investisseurs. »