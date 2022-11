Ounas dévoile son secret au LOSC, un 7ème coach de L1 viré, un ancien de l'ASSE en intérim !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

LOSC : Ounas dévoile son secret pour revenir au top Arrivé avec l'étiquette de recrue prometteuse au LOSC, Adam Ounas s'est un peu fait voler la vedette par Rémy Cabella au poste de meneur de jeu des Dogues. Mais l'international algérien n'a pas complètement renoncé à l'idée de revenir au top dans le Nord et reprendre le fil d'un carrière prometteuse qui s'était un peu endormie du côté de Naples. Dans les colonnes de la Voix des Sports, durant cette trêve « Coupe du Monde », le Fennec a évoqué l'importance de sa nouvelle diététicienne, Hélène Defrance, ex-médaillée Olympique de voile (2014) qui s'occupe désormais des joueurs de Paulo Fonseca : « Je dois perdre du poids, je ne suis pas encore physiquement à 100%. Hélène Defrance me prépare des menus, combien de grammes je dois manger le midi... Je suis son programme à la lettre. C'est un vrai plus. Avec elle, je vais gagner un mois si je fais attention », a expliqué Adam Ounas dans l'hebdomadaire nordiste. Adam Ounas : "Je dois perdre du poids, je ne suis pas encore physiquement à 100%. Hélène Defrance me prépare des menus, combien de grammes je dois manger le midi... Je suis son programme à la lettre. C'est un vrai plus. Avec elle, je vais gagner un mois si je fais attention." pic.twitter.com/GmHvbcUf3z — SuiveurLillois (@SuiveurLillois) November 21, 2022 SCO Angers : Baticle limogé, Bouhazama le remplace Si Saïd Chabane a pris son temps pour régler la question de l'entraîneur, le président du SCO Angers a tranché ce jeudi avec la mise à pied de Gérald Baticle pour insuffisances de résultats (le SCO est 20ème de Ligue 1) et la nomination de l'ancien directeur du centre de formation Abdel Bouhazama en qualité de coach intérimaire. S'il s'agit de son premier poste au niveau professionnel, l'Isérois - titulaire du BEPF - peut se targuer d'une longue carrière de formateur, lui qui a notamment dirigé les U19 de l'ASSE durant de longues années avant de rejoindre le Maine-et-Loire et y accompagner l'éclosion de plusieurs joueurs (Pépé, Cho, etc.). Angers SCO annonce la mise à pied à titre conservatoire, à compter de ce jour, de Gérald Baticle, entraîneur principal du groupe professionnel.



L'intérim sera assuré jusqu'à nouvel ordre par 𝐀𝐛𝐝𝐞𝐥 𝐁𝐨𝐮𝐡𝐚𝐳𝐚𝐦𝐚. pic.twitter.com/azbOl3k1Ht — Angers SCO (@AngersSCO) November 24, 2022

SCO Angers : Boufal savoure après la Croatie

Sofiane Boufal se montrait satisfait après le match nul enregistré par le Maroc contre la Croatie, mercredi, pour le compte de la 1ère journée de la Coupe du monde (0-0). « On est satisfaits de ce point. On voulait gagner mais on ne va pas faire la fine bouche, ce résultat va nous aider pour la suite, a affirmé le milieu du SCO Angers. On savait que ce serait un match difficile. C'était le premier match de la Coupe du monde, il y avait un peu de pression et d'anxiété. On a bien défendu, maintenant il va falloir montrer plus, mais ce point va nous apporter de la confiance. »

ESTAC : Kisnorbo avec deux renforts ?

Troyes a officialisé hier la nomination de Patrick Kisnorbo comme entraîneur principal jusqu’en 2025. Né à Melbourne, l’homme de 41 ans compte 18 sélections avec les Socceroos et il est bien connu de l’ensemble de la structure City Football Group. Depuis septembre 2020, il était devenu le numéro 1 à Melbourne City, autre membre de la Galaxie City, qu’il a mené à son premier sacre de champion en 2021. Arrivé avant-hier soir en France, Kisnorbo devrait être accompagné par deux membres du staff de Melbourne City : Ralph Napoli serait, avec Claude Robin, l’un de ses deux adjoints ; George Apostolidis, lui, officierait en qualité de data analyst. Le coach va commencer dès aujourd’hui à prendre des cours de français. Devenu le premier Australien intronisé sur le banc d’un club du top 5 européen, il compte bien réussir sa mission et marquer les esprits.

Un Espoir du MHSC plait en Allemagne

Fribourg serait sur le rang pour recruter une promesse de Montpellier. En effet, selon L'Equipe, la formation allemande serait sur les rangs pour un international U20 marocain des équipes de jeunes du MHSC : Othmane Maamma (17 ans), auteur de 3 buts et 8 passes décisives en 11 matchs cette saison et en fin de contrat aspirant en juin.

