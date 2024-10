Malaise au Stade Rennais, Haise (OGC Nice) aux anges après le derby

Stade Rennais : un mal durable entre les joueurs et les supporters ?

Si le Stade Rennais a remporté son match face au Havre (1-0) vendredi, la fracture semble plus importante que jamais entre l’équipe de Julien Stéphan et les supporters du Roazhon Park. Au-delà des sifflets, qui ont accompagné le résultat final et la fébrilité de la fin de partie, l’absence de « clapping » d’après-match a aussi été particulièrement remarqué. En effet, les joueurs rennais sont rentrés directement au vestiaire sans partager ce moment de communion avec les fans qui étaient restés.

OGC Nice : Haise jubile après le derby

A l’issue du derby qu’il a remporté avec l’OGC Nice face à Monaco (2-1), Franck Haise était un coach heureux :

« Je suis très content qu'on ait été chercher le derby parce que ce n'était pas gagné à la 35e minute. Voir mon équipe être capable de hausser le ton, comme elle l'a fait déjà sur d'autres matches, et qu'on gagne, c'est une bonne chose pour tout le monde, pour moi aussi. L'équipe a montré qu'elle est capable d'agir, de réagir, même s'il y a des absences. Les joueurs doivent croire en le potentiel de l'équipe et ne pas se mettre de limites dans les efforts, dans le jeu et l'intensité (...) Les deux derniers matches à domicile, c'était Paris et Monaco, pas des matches simples. On a répondu présent, pris quatre points. Mais évidemment, à Brest et contre Lille, il faudra de nouveau être performants. »

Toulouse FC : Martinez Novell encense Aboukhlal

Auteur d’un doublé lors de Montpellier – Toulouse (0-3) ce dimanche, Zakaria Aboukhlal revient fort. Carles Martinez Novell n’était pas peu fier de voir son ailier marocain reprendre du poil de la bête :

« Tout le monde doit comprendre qu'on entraîne des personnes. Je lui parle tout le temps. Je sais qu'il travaille fort tous les jours. Je sais qu'il a souffert après sa grave blessure. Il est revenu plus tôt que prévu, ce qui n'est jamais facile. Zak est un compétiteur et je suis très content qu'il soit de retour. Il avait marqué à Lille, maintenant deux fois ici. Félicitation à lui.

Il est venu pour me dire merci ».

Pas de panique à Montpellier

En dépit de la lourde défaite subie face à Toulouse (0-3), hier, et d'une dernière place au classement de la Ligue 1, le MHSC est encore loin d'être condamné. C'est en substance le message que souhaite faire passer le milieu de terrain Jordan Ferri. "Il faut rester solidaire. On est conscient qu'on est en difficulté. On vient de changer de coach donc on a eu très peu de temps pour travailler. Il n'y a pas de raison de paniquer, on n'est pas en état d'urgence. Il faut continuer à travailler, rester soudé. En travaillant, en ayant de l'espoir et en donnant tout pour ce club, il faut qu'on arrive à engranger des points pour essayer de sortir de cette zone."

Clermont : le remplaçant de Gastien déjà limogé

Préparé pour prendre la suite de Pascal Gastien l’été dernier en vue de retour en Ligue 2, Sébastien Bichard n’aura finalement fait quelques mois sur le banc du Clermont Foot. Ce lundi matin, le club auvergnat a acté le départ de son entraîneur arrivé en mars 2024. Emmanuel Gas assurera l’intérim à l’entraînement en attendant la désignation d’un nouvel entraîneur.