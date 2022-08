Pépé espéré à Nice pour l’OM, Dall’Oglio sur la sellette, deux gros départs à Bordeaux ?

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

AS Monaco : Marcelin vers la Belgique

Déjà cédé en 2020-2021 au Cercle Bruges, le club satellite de l’AS Monaco, Harisson Marcelin devrait à nouveau être prêté une saison en Belgique. Selon L’Équipe, le grand défenseur central (1,97 m), qui n'a retrouvé la compétition que fin avril, était également suivi de près par l’AJ Auxerre. Son club formateur envisageait de le faire revenir en prêt.

ESTAC : Irles finalement conservé ?

Pointant à la dernière place de Ligue 1 avec trois défaites en autant de matches, l’ESTAC reste sur une défaite face à l'OL vendredi (1-4). Alors que des rumurs insistantes font état d’un départ imminent de Bruno Irles, RMC Sport assure qu’on répète au sein du club que le technicien n'est pas menacé par ce début de saison difficile. Afin de redresser la barre, le club aubois devrait même enregistrer entre trois et cinq recrues avant la fin du mercato.

Montpellier HSC : Dallo’Oglio sur la sellette ?

Avec un début de saison délicat sur le plan sportif et dans la mentalité, Mpntpellier ne vit pas des jours calmes en interne. Si bien qu’Olivier Dallo’Oglio pourrait être débarqué très bientôt. « À Montpellier, le moral est au plus bas, assure l’insider Mohamed Toubache-Ter. Un capitaine qui merde (il s’est excusé auprès du groupe) en raison d’une grosse frustration. De nombreux joueurs ne supportent plus ces défaillances défensives (...) Montpellier est à la recherche d’un nouveau coach. ODO pourrait être débarqué, sauf retournement de situation. ODO doit faire 9 points sur les 6 premiers matchs… il en est à 3 points sur 3 matchs. Quand dans un couple, on se force à s’aimer… on sait que ça finira toujours mal. » Par ailleurs, L’Équipe assure que le défenseur central français du Celtic Glasgow Chrisropher Jullien devrait arriver aujourd’hui à Montpellier pour y passer sa visite médicale.

OGC Nice : Pépé espéré pour l’OM, Daniliuc courtisé

L’arrivée de Nicolas Pépé à l’OGC Nice se précise. Selon Nice Matin, le prêt avec Arsenal devrait être rapidement conclu afin que l’ancien crack du LOSC puisse être à disposition de Lucien Favre dimanche face à l’OM lors de la 4e journée de Ligue 1 (15h). Par ailleurs, Falvius Daniliuc est toujours aussi courtisé en Italie. Selon Iganzio Genuardi, l’Atalanta Bergame a transmis une offre pour un joueur déjà suivi par Bologne et la Salernitana.

OM : Nice et Lorient insistent pour Dieng, Brest débarque !

Bamba Dieng a enfin accepté l’idée d’un départ de l’OM cet été. Selon L’Équipe, l’attaquant sénégalais veut du temps de jeu. Le FC Lorient, qui a fait une proposition de prêt, l’OGC Nice et désormais le Stade Brestois s’intéressent au jeune buteur. Le joueur souhaiterait, dans l’idéal, poursuivre sa progression en France, alors que l’OM préfèrerait qu’il aille en Angleterre. À ce jour, Outre-Manche, seul un club s’est véritablement manifesté : Fulham, même si Newcastle et Everton suivent également le joueur. Le club phocéen espère toujours récupérer aux alentours de 15 millions d’euros. Le dénouement de ce dossier s'annonce incertain en raison des positions éloignées entre le club et les représentants du joueur.

ESTAC : Rony Lopes (ex LOSC) tout proche

Prêté la saison dernière à l’Olympiakos, Rony Lopes (26 ans) va faire son retour en France. Le Portugais du Séville FC doit s’engager dans les prochains jours avec Troyes, qui a trouvé un accord avec le club andalou pour un prêt. Le milieu offensif va connaître son quatrième club en Ligue 1 après Lille, Monaco et Nice. Les dirigeants troyens aimeraient également faire signer l’ailier Moussa Sylla (FC Utrecht, 22 ans).

Girondins : Mexer et Onana et sur le départ

L’opération dégraissage s’accélère aux Girondins. Selon L’Équipe, Mexer devrait s’engager en faveur du club portugais d’Estoril après avoir hésité à partir pour la Suisse. Aucune indemnité de transfert ne sera réclamée par Bordeaux pour le libérer de sa dernière année de contrat. Ce départ va permettre d'alléger leur masse salariale, lui qui perçoit des émoluments estimés à 130 000 euros brut par mois. Absent à Grenoble lundi soir (0-0), Junior Onana dispose toujours de pistes en Serie A, le championnat qu'il souhaite rejoindre en priorité cet été. L'AC Milan pourrait très vite passer à l'action. Monza est une autre destination possible.