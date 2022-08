Pépé justifie son choix Nice, Strasbourg amoindri à Auxerre, un ancien du FC Nantes en plan B de Dieng à Lorient ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

OGC Nice : les premiers mots de Pépé

Arrivé ce jeudi à l'OGC Nice en provenance d'Arsenal sous la forme d'un prêt sans option d'achat, Nicolas Pépé a été présenté ce vendredi à la presse. L'occasion pour l'ancien joueur du LOSC d'expliquer son choix de rejoindre les Aiglons. "Je pense que ce retour en Ligue 1 me fera le plus grand bien. Ensuite pour ce projet sportif que Nice a, qui est très ambitieux avec de jeunes joueurs prometteurs. Donc j'ai trouvé que ce projet pouvait me convenir."

AS Monaco : Diop se rapproche de l'OGC Nice

À en croire les informations de Foot Mercato, les discussions entre l'AS Monaco et l'OGC Nice pour Sofiane Diop tournerait autour d'un transfert aux alentours des 18 millions d'euros. Mais à l'heure actuelle, il n'y aurait pas d'accord total entre les deux clubs.

🚨Info: Comme évoqué hier, Nice négocie pour attirer Sofiane Diop 🇫🇷🇲🇦🇸🇳.



■ Les discussions tournent autour des 18M€.



■ Nice est confiant pour finaliser l'opération.



Avec @DahbiaHattabihttps://t.co/fLfBCKJboz — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 26, 2022

Lorient : Geubbels en plan B de Dieng ?

Toujours selon les informations de Foot Mercato, Lorient pourrait foncer sur l'attaquant de l'AS Monaco, Willem Geubbels, prêté au FC Nantes la saison dernière, s'il ne parvient pas à boucler l'arrivée de Bamba Dieng en provenance de l'Olympique de Marseille.

Info : Willem Geubbels plait beaucoup à Lorient qui pourrait foncer sur le joueur de l'ASM s'il ne parvient pas à boucler l'arrivée de Bemba Dieng de l'OM, qui reste pour l'instant la priorité des Merlus. https://t.co/zEIoUel5IS — Sébastien Denis (@sebnonda) August 26, 2022

RC Strasbourg : 6 absents pour Stéphan à Auxerre !

Pour le déplacement sur la pelouse de l'AJ Auxerre, ce samedi (17h), comptant pour la quatrième journée de Ligue 1, l'entraîneur du RC Strasbourg, Julien Stéphan, a convoqué un groupe de 17 joueurs. Karol Fila, Lucas Perrin, Gerzino Nyamsi, Colin Dagba, Ibrahima Sissoko et Nordine Kandil manquent à l'appel.

🚨 #AJARCSA I 𝐋𝐞𝐬 𝟏𝟕 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐬𝐛𝐨𝐮𝐫𝐠𝐞𝐨𝐢𝐬 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝐝𝐞́𝐩𝐥𝐚𝐜𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚̀ 𝐀𝐮𝐱𝐞𝐫𝐫𝐞



🔜 Coup d'envoi demain à 17h00 ⤵️ — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) August 26, 2022

Troyes : l'ESTAC revient à la charge pour Cathline

D'après les informations de L'Equipe, les dirigeants de l'ESTAC auraient formulés une deuxième offre à leurs homologues de l'En Avant Guingamp pour s'attacher les services de Yoann Cathline. Elle s'élèverait à 2 millions d'euros.