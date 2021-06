Philousports est décédé, le monde du foot s'unit pour un hommage

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Il était devenu un monument de Twitter grâce à ses instantanés de sport et son humour bienveillant et jamais méchant. Il commençait petit à petit à faire son trou sur Twitch. Ce samedi, Philippe, aka Philousports, figure des réseaux sociaux avec plus de 264 000 abonnés, s'est éteint à l'âge de 49 ans.

Atteint de myopathie, « Philou » laisse derrière lui un monde du sport et du football inconsolable. Unanimement, de nombreuses personnalités, médias et clubs ont salué la mémoire de l'homme de Twitter.

Florilège d'hommages :

Ses vannes, ses mp, ses punchlines, mais surtout sa force, son courage, sa combativité vont nous manquer...

Merci et bravo @philousports. 🙏 — 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀 𝗩𝗶𝗹𝗮𝘀 𝘉𝘰𝘢𝘴 (@nicolas_vilas) June 19, 2021

Une admirable personne, avec qui j’ai eu la chance d’échanger.

Un exemple pour tous.

Un amoureux du foot et de la vie. Une triste nouvelle.

Reposes en paix mon Philou



😢🙏🏽🕊🙌🏽.... pic.twitter.com/jWo64rPPvQ — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 19, 2021

Sous le choc !!



Infinie tristesse !!@philousports était BIENVEILLANCE, passions au pluriel & un amoureux de la vie.

Sincères condoléances à ses proches, à ses amis.

Qu’il repose en paix !!



MERCI, merci pour tout !! pic.twitter.com/YIWpzMBsHx — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) June 19, 2021

Je suis effondré. Merci pour tout Philou. Merci de nous avoir donné tant d’amour et tant de force. Tu étais un modèle pour nous tous. Tu étais grand. On te le dira éternellement MERCI. Repose en paix mon Philou. Toutes mes prières vont vers ta famille, tes proches. 🖤 https://t.co/uGcwuHS5OS — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) June 19, 2021

Une pensée émue pour Philippe, passionné de sport et figure incontournable de Twitter, dont nous avons appris la disparition. Le Gym adresse ses condoléances à ses proches 🙏 https://t.co/UTP3Ep5TOf — OGC Nice (@ogcnice) June 19, 2021

Tu garderas à jamais une place à part dans nos cœurs, @philousports. Merci pour ta bienveillance, ta bonne humeur, ton courage.



Merci. Merci pour tout. ♥️ — Angers SCO (@AngersSCO) June 19, 2021

Un exemple pour nous tous, repose en paix @philousports 🙏💙 https://t.co/W95Hrtev61 — Chamois Niortais FC (@ChamoisNiortais) June 19, 2021

Nos pensées entourent @philousports, qui nous a toujours rappelé que le sport était un espace d’union, de passion, de joie et de partage.



Notre peine accompagne ses proches, ceux qui l’aimaient et le connaissaient 💜 — Toulouse FC (@ToulouseFC) June 19, 2021

Merci Philou 🙏🏼 🐦 — 🐊 Nîmes Olympique (@nimesolympique) June 19, 2021

Ce soir, tout Twitter perd un grand Monsieur et un immense fan de sports. Repose en paix Philippe. https://t.co/Xh0CIYg7Jw — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) June 19, 2021

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de l’un de nos plus fidèles supporters. L’Olympique de Marseille tient à présenter ses condoléances aux proches et à la famille de @philousports 🕊🖤 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 19, 2021

Repose en paix Philou. 🌹



Comme tu le souhaitais, tu n'as pas été inutile.

Les gens se souviendront de toi. ❤️



MERCI. https://t.co/8WGOH75fsM — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 19, 2021

