Pierre Ménès se mouille avant Strasbourg - OM, grande nouvelle à Bordeaux, Brest fait le dos rond

Ménès se mouille pour RC Strasbourg-OM

Le choc entre le RC Strasbourg et l’OM devrait valoir son pesant d’or à la Meinau (17h). Pierre Ménès, grand supporter du club alsacien, pense dur comme fer qu’il n’y aurait pas de vainqueur entre les deux équipes. « La deuxième meilleure attaque de Ligue 1 face à la meilleure défense. Un nul me semble être l’option la plus probable », a-t-il prédit sur son blog. « On doit garder de la fraîcheur mentale. Pour aligner les performances, quel que soit l’adversaire, et celui-là a des fragilités à exploiter mais surtout beaucoup de qualités, on doit rester au taquet pendant 95 minutes, car on n’a aucune marge », a déjà prévenu Julien Stéphan.

Le Stade Brestois ne dramatise pas

Largement défait à domicile hier contre le Montpellier HSC (0-4), le Stade Brestois a vu sa série d’invinciblité prendre fin de manière très sèche. Ce n’est pas une raison pour tout jeter aux orties et céder à la panique. « Ça fait vraiment mal, qui plus est face à notre ancien coach, souffle l’attaquant Steve Mounié, en pensant à Olivier Dall’Oglio. J’ai du mal à analyser comment on a pu perdre aussi lourdement. Mais des fois, ça fait du bien de prendre une bonne claque. » « Techniquement, on n’a pas été bons par rapport à ce qu’on est capables de produire, a résumé Michel Der Zakarian. Dans les trente derniers mètres, la dernière passe, l’avant-dernière passe, il y a eu trop de déchet. On a trop porté le ballon mais notre priorité c’est le maintien et de gagner encore six matches pour arriver à 42. Prendre les points qu’il faut pour rester en Ligue 1. »

Koscielny revient fort aux Girondins

Alors que les Girondins de Bordeaux sont partis se ressourcer trois jours cette semaine à Clairefontaine, le stage semble avoir fait du bien aux têtes. « Lorsque la période est moins bonne, il peut être intéressant de changer de cadre et de contexte à la fois pour le dépaysement mais aussi pour se ressourcer, avance Julien Stéphan qui, avec Rennes, était parti s’oxygéner en Espagne, il y a un an. Casser la routine doit être un enjeu pour tous les entraîneurs quelles que soient les circonstances. » Avec l’aval du staff, les joueurs du FCGB ont pu aller dîner dans un restaurant péruvien, jeudi soir, ou encore jouer au bowling. L’après-midi même, lors d’une opposition, L’Équipe glisse que Laurent Koscielny avait fait bonne impression. Le retour à la compétition du capitaine girondin est attendu au stade de l’Aube contre l’ESTAC (15h).

