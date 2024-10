Pierre Ménès voit le RC Lens et le LOSC dans le Top 5 final de la Ligue 1 !

La saison du RC Lens ne s’est pas arrêtée ce week-end. Bien que battus pour la première fois de la saison par le LOSC au stade Bollaert (0-2), les Sang et Or n’ont pas le temps de gamberger puisqu’ils devront se frotter au PSG ce samedi au Parc des Princes (17h). Pour ce faire, le RC Lens pourra compter sur le soutien de Pierre Ménès.

Lens et Lille dans le Top 5 de Ménès

Invité à parler de la progression du Stade Brestois au fil de cette saison, l’ancien consultant de Canal+ a identifié les Sang et Or, ainsi que les Lillois dans son Top 5 final de la Ligue 1 ! « La dynamique du Stade Brestois est excellente mais finir dans les autres premiers, ça va être compliqué, a-t-il analysé sur sa chaîne YouTube. Je vois quand même Paris, Monaco et Marseille dans les trois premiers. Lille est très puissant et Lens est costaud aussi. Si Brest finissait encore européen, ce serait déjà une sublime performance. »

Face à Pierrot (1/5) : "Ce n'est pas parce qu'il y a débat que Letexier a tort sur le carton rouge ... https://t.co/5g93F2oLe6 via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) October 28, 2024