PSG, ASSE, FC Nantes, OM, OL : Daniel Riolo tape sur la L1 et sort un scoop sur la Super Ligue !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

L’annonce a fait l’effet d’une bombe. Cette nuit, la naissance d’une Super Ligue a été officialisée autour de 12 des plus grands clubs européens : trois Espagnols (Real Madrid, FC Barcelone, Atlético de Madrid), trois Italiens (Juventus Turin, AC Milan, Inter Milan) et six Anglais (Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham et Arsenal).

Si le PSG a refusé d’intégrer cette ligue fermée, il n’a pas encore totalement rejeté l’idée et attend les possibles retombées économiques (notamment au mercato) pour avancer ou non ses pions. En attendant, Daniel Riolo s’est penché sur le projet en ne se positionnant pas pour ou contre mais en rappelant plutôt que le niveau de la L1 ne devait pas inciter à s’offusquer d’une telle révolution.

Riolo confirme la place réservée à deux clubs de L1 en Super Ligue

« On aime le foot des petits, pas celui des gros, n’est ce pas ? Foutaises et mensonges. La Ligue Europa sans club français fait un quart de page loin dans le journal, rappelle-t-il sur RMC Sport. Plus aucun diffuseur ne se bat pour acheter les droits de la Coupe de France. On a supprimé la Coupe de la Ligue parce que personne n’en voulait ! Combien la L1 vaut aujourd’hui ? Les matchs de l’équipe de France n’intéressent plus personne ? La vérité, c’est que le foot est dévalué partout. La Ligue des champions est le principal vecteur d’émotions aujourd’hui. Mais là aussi, les audiences sont en baisse (...) On parle de clubs avides de pognon. Parce que ce n’est pas déjà le cas avec la Ligue des champions? On était dans le mécénat, la philantropie. En réponse, la Super League indique qu’un cadre de dépenses régulé sera mis en place. Des revenus de solidarité seront dégagés... Finalement, face à cette journée historique pour notre foot, je suis plutôt en colère. Les postures, les hypocrisies, les offusqués, tout ça me fatigue. »

Par ailleurs, ce même Riolo confirme que deux clubs français pourront intégrer la Super Ligue, la place étant attribuée au plus méritant de L1.