PSG, ASSE, FC Nantes, OM, OL, RC Lens, Stade Rennais, Reims : un salary-cap bientôt imposé ?

Les clubs français sont inquiets et ne savent plus par quel bout affronter la crise sanitaire et les retombées catastrophiques sur leurs finances. Pour tenter de trouver une solution, Jean-Michel Aulas et Jean-Pierre Caillot doivent notamment mener un plan visant à réduire les salaires des joueurs.

De la poudre aux yeux ?

La DNCG ne devrait pas faire obstacle à ce projet puisqu’elle est elle-même favorable à un plafonnement des salaires. « La crise devrait accélérer les choses : face aux difficultés économiques qui s’accumulent, la DNCG pourrait décider de la mise en place d’1 plafonnement des salaires. Mais le salary cap est-il réellement 1 bonne idée ou est-ce juste de la poudre aux yeux ? » interroge l'économiste Pierre Rondeau en renvoyant sur un article instructif de So Foot. Le projet est en tout cas dans les cartons à la Ligue.