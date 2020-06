PSG, ASSE – Mercato : Aouchiche, Kouassi… Daniel Riolo défend Leonardo

true

Le PSG, qui pourrait bientôt perdre ses pépites Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, n’est pas incriminé plus que ça par Daniel Riolo, qui défend même la posture de Leonardo.

Leonardo s’affaire en coulisses. Échaudé par les départs annoncés de Tanguy Kouassi (Bayern Munich ?) et d’Adil Aouchiche (ASSE ?), le directeur sportif du PSG n’entend pas se faire mener par le bout du nez au poste de latéral. Si Layvin Kurzawa devrait ainsi prolonger son contrat jusqu’en 2024 incessamment sous peu, et de manière assez inattendue, le départ de Thomas Meunier va laisser un vide à droite.

Thomas Tuchel a déjà expliqué son point de vue sur ces dossiers, et n’a pas caché sa satisfaction de pouvoir compter sur Kurzawa. En revanche, les départs annoncés de Kouassi et d’Aouchiche lui portent peine. Invité à s’exprimer sur ce sujet sensible, Daniel Riolo n’a pas incriminé Leonardo. Loin de là.

« Si ne pas retenir un jeune, c’est un échec… »

« Si ne pas retenir un jeune, c’est un échec… C’est bidon tout ça. Leonardo, il est venu pour mettre fin à la gestion ‘câlin’. C’est une gestion à la hache. Plus personne ne fait de cadeau à personne. Les joueurs ne font plus de cadeau au club, le PSG a fait beaucoup de cadeaux aux joueurs, et Leonardo ne veut plus en faire, a-t-il affirmé au micro de RMC Sport. Il va garder qui il a envie de garder. Et il va virer qui il a envie de virer. Parfois il se fera avoir. C’est la loi du business. Pas de problème. Mais c’est sans pitié, sans affectif. »