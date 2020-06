PSG, ASSE – Mercato : Leonardo abat son dernier argument pour convaincre Aouchiche !

true

Désireux de convaincre Adil Aouchiche qu’il aura sa place au PSG, Leonardo lui a fait savoir qu’il souhaitait sacrifier Julian Draxler. Insuffisant ?

En fin de contrat au 30 juin, Adil Aouchiche (17 ans) est en train de filer entre les doigts du Paris Saint-Germain. Courtisé par de nombreux clubs en France mais également à l’étranger, le milieu offensif est tout proche de s’engager avec l’AS Saint-Etienne, le club à même de lui offrir le plus de garanties de temps de jeu. Mais le Ballon d’argent du dernier Mondial U17 n’a toujours pas signé chez les Verts et l’espoir demeure encore au PSG.

Le sacrifice de Draxler, la meilleur option de Leo

Invité à parler du dossier ainsi que de celui de Tanguy Kouassi (annoncé à Rennes), Leonardo avait affiché son pessimisme dans les colonnes du « JDD » ce dimanche : « Ils sont en fin de contrat et il y a un vrai risque de les perdre. On a fait des efforts et donné des possibilités de jouer, mais le fait qu’ils n’ont toujours rien signé ». La semaine prochaine, le PSG tentera sa réunion de la dernière chance pour tenter de convaincre une dernière fois Adil Aouchiche.

D’après Loïc Tanzi, journaliste de « RMC », le dernier argument du PSG est simple : le club mise sur le possible départ de Julian Draxler pour donner plus de perspectives de temps de jeu à Aouchiche dans l’effectif 2020-21. Un ultime argument qui dépend quand même d’un départ de l’Allemand, pas pressé de quitter Paris où il est encore sous contrat un an. Pas sûr que cela suffise à changer la donne.