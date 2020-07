PSG, ASSE – Mercato : Tuchel dégaine une arme redoutable pour retenir Aouchiche

true

L’entraîneur du PSG Thomas Tuchel n’a toujours pas digéré le feuilleton du départ de Tanguy Kouassi au Bayern Munich. Adil Aouchiche pourrait en faire les frais.

Quand on a vu ce que pouvait donner Unai Emery sur un banc, on ne peut plus classer Thomas Tuchel dans la catégorie des entraîneurs nerveux. Pourtant, le coach du PSG a déjà donné quelques indices trahissant un début de nervosité depuis le retour à l’entraînement.

L’ancien entraîneur du Borussia Dortmund s’inquiète des deux finales à préparer en Coupe de France (ASSE, 24 juillet) et en Coupe de la Ligue (OL, 31 juillet), puis l’enchaînement avec le Final 8 de la Ligue des champions. Surtout, avec quel effectif ? Si Tuchel a pu être rassuré sur plusieurs joueurs-clés (Kurzawa, Silva), il sait qu’il a perdu gros avec Edinson Cavani… et Tanguy Kouassi. Le jeune défenseur du PSG a ainsi quitté le nid pour grandir au Bayern Munich.

Tuchel mise sur le sentiment de culpabilisation

Cet épisode pourrait en amener d’autres, notamment le départ d’Adil Aouchiche (à l’ASSE ?). Pour éviter un tel désastre, le technicien allemand a déroulé une stratégie de culpabilisation en interne. « L’ Allemand a évoqué ces derniers jours le sujet devant un certain nombre de ses joueurs pour déplorer l’attitude du grand espoir francilien et nourrir des regrets sur la confiance accordée », glisse L’Équipe ce jeudi. Aouchiche y sera-t-il seulement sensible ?