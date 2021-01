PSG, ASSE, OM, FC Nantes, OL : un club de L1 compte bien résister au fiasco Mediapro

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone, PSG : top 10 des meilleurs tireurs de penalty

Déjà fragilisés par la crise sanitaire qui frappe la France depuis bientôt un an, les clubs de Ligue 1 ont subi la deuxième lame avec le fiasco Mediapro. Le retrait du diffuseur qui a d'abord refusé d'honorer ses traites risque de laisser des traces indélébiles dans l'économie du football français.

Certains clubs comme le LOSC ou les Girondins suscitent même une grande inquiétude, mais certains assurent pouvoir tenir bon. Même fragile sportivement avec sa dernière place, le club de Dijon se montre par exemple confiant alors que se profile le Mercato de janvier.

Delcourt confiant pour le Mercato de Dijon

Sur l'antenne de RMC, le président de Dijon Olivier Delcourt assure en effet qu'il n'y aura aucune braderie de janvier. « On n’est pas dans l’obligation de vendre des joueurs pour équilibrer nos comptes malgré la situation plus que difficile sur le plan financier. On verra ce qui va se passer lors de ce mercato d’hiver mais ça risque d’être calme au vu de ce qu’on vit en ce moment », a assuré le président dijonnais.

S'estimant plutôt chanceux avec des comptes sains, Delcourt croit aussi à un avenir plus radieux. « Compte tenu de la situation, on va dire ''qu’il y a pire ailleurs''. J’ai bon espoir qu’un accord soit trouvé avec un ou plusieurs diffuseurs pour les droits TV. Il faut avoir les moyens d’être patient et c’est compliqué pour le football français », a conclu le président de Dijon.