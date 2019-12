PSG, ASSE, OM, Girondins… Roxana Maracineanu fait la morale aux Ultras de L1

false

Dépité par l’attitude des supporters de Ligue 1, Roxana Maracineanu regretterait presque de militer pour la limitation des interdictions de déplacements…

Au fil de ses sorties médiatiques parfois candides mais surtout souvent maladroites, la ministre des Sports Roxana Maracineanu ne s’est pas fait que des amis dans le milieu des supporters français. L’ancienne nageuse, récemment insultée lors de sa présence sur un match du Red Star, s’est offert une petite sortie dans le « Journal du Dimanche ».

Déçu par l’expérience visant à limiter les arrêtés préfectoraux interdisant les déplacements, Roxana Maracineanu ne s’est pas privé pour faire la morale aux Ultras, leurs demandant de calmer leurs ardeurs.

« On a récemment sorti une circulaire commune avec le Ministre de l’Intérieur afin de faciliter les déplacements de supporters. Avant toute décision, une concertation a lieu avec les représentants des deux clubs et des supporters. Ça a permis à quatre ou cinq matchs un peu chauds de se tenir, mais dans le lot il y en a déjà deux qui ont dégénéré. Je veux bien aider et travailler pour les supporters, qui font partie du spectacle. Mais si ça repart comme avant… », a-t-elle lâché. OM – Bordeaux et ASSE – PSG sont les deux matches concernés par les débordements auquel la Ministre fait allusion…