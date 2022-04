PSG : Daniel Riolo a blessé Neymar, c’est l’OM qui va trinquer !

Zapping But! Football Club L’Instant Mercato : Nice, le PSG, David, Ekitike… ça bouge sur le marché des attaquants

C’est le jour J entre le PSG et l’OM. Si Jorge Sampaoli a encore brouillé les pistes de son équipe de départ, Mauricio Pochettino devrait aligner son onze type au Parc des Princes (20h45). Le seul changement, par rapport au large succès obtenu à Clermont (6-1) doit se matérialiser par le retour de Marquinhos à la place de Sergio Ramos. Pour le reste, ce sont les dix mêmes joueurs, et notamment le trio offensif Messi-Mbappé-Neymar, qui auront pour mission de remporter le Classique.

Voir l’attaquant brésilien (30 ans) sans doute titulaire ne serait pas franchement une bonne nouvelle pour l’OM. Auteur d’une prestation de qualité en Auvergne il y a huit jours, Neymar semble reparti sur de meilleurs bases que ces dernières semaines... à cause des rumeurs sur son prétendu état d’ébriété constaté au Camp des Loges.

« Neymar a fait un sprint pour être la face au Real et ne pouvait pas revenir en forme en claquant des doigts, a analysé Pierre Ménès sur son blog. Là, on le voit dans ses démarrages balle au pied qu’il est beaucoup mieux physiquement. Et comme je l’ai souvent dit, Neymar fait très attention à ce qu’on dit sur lui. Le fait de se faire traiter d’alcoolique, ça lui a fait mal. Il a envie de répondre. » Et quel club sera le prochain sur la liste de ses victimes ?

Le trio Mbappé-Neymar-Messi, l'avenir des Verts, celui de Gourvennec, Payet en Bleu et mon prono pour le podium sont dans FAP, épisode 1.https://t.co/VgOUAGx62a — Pierre Ménès (@PierreMenes) April 11, 2022

Pour résumer En laissant entendre récemment que Neymar était arrivé au centre d’entraînement du PSG un petit peu alcoolisé, Daniel Riolo a peut-être créé un électrochoc chez l’attaquant brésilien avant le Classique contre l’OM (20h45).

