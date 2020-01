PSG : Delort attend déjà Neymar et a trouvé un Parisien pire que lui ! 

true

La scène est encore dans tous les esprits. Lors de la 17e journée de L1, le PSG venait s’imposer en souffrant à Montpellier (3-1). le MHSC avait longtemps tenu tête aux Parisiens, avant que Neymar sorte de sa boîte pour égaliser d’un maître coup-franc et envoyer Kylian Mbappé sur orbite. Mauro Icardi finira le travail en fin de match.

🇧🇷 OLÉ ! 🤙 Après la passe du dos de Ronaldinho, Neymar invente la passe de… la fesse droite ! 😅 #JogaBonito pic.twitter.com/NhQl3BP6ox — After Foot RMC (@AfterRMC) January 22, 2020

C’est en coulisses que le esprits se sont échauffés lorsqu’Andy Delort s’est accroché avec Neymar pour lui avoir manqué de respect sur le rectangle vert. L’international algérien avait ensuite plaisanté sur le fait d’offrir le « Respect pour les Nuls » au crack du PSG pendant les fêtes de fin d’année.

« Le pire, c’est Paredes »

Le 1er février, date du retour au Parc des Princes, risque d’être encore très animé puisque l’attaquant du MHSC a remis de l’huile sur le feu. « Neymar, on verra comment il me regarde, vous le savez, je n’ai peur de personne. Mais après, ce n’est pas le pire, a-t-il commenté au micro de France Bleu. Le pire, c’est Paredes, il ne fait que parler sur le terrain. C’est incroyable. Leur mettre un doublé pour les calmer ? Oui, on va essayer. »