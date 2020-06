PSG, FC Barcelone – Mercato : les Spurs refroidissent tout le monde pour Ndombélé !

Il y a quelques jours, « Le Parisien » relançait la piste Tanguy Ndombélé (Tottenham, 23 ans) au PSG. En froid avec José Mourinho chez les Spurs, le Français voudrait partir et ferait partie des pistes envisagées par Leonardo dans l’entrejeu. En Espagne, certains médias avaient également annoncé un intérêt du FC Barcelone et du Bayern Munich pour l’ancien Lyonnais.

Ce samedi, « Mundo Deportivo » a climatisé tout le monde sur la piste Ndombélé. Si le Special One est énormément sur le dos de l’international tricolore, cela ne veut pas dire pour autant que José Mourinho a réclamé son départ. Bien au contraire. Le Portugais aurait avisé ses dirigeants de sa volonté de poursuivre avec le natif de Longjumeau l’an prochain.

Sous contrat jusqu’en juin 2025 et recruté pour 60 M€, Tanguy Ndombélé sera donc très difficile à exfiltrer de chez les Spurs. Trop sans doute pour un PSG à la voilure financière exceptionnellement limité et qui comptait sur Pini Zahavi pour solliciter un prêt avec option d’achat. Trop également pour un Barça davantage adepte du troc de joueurs pour se renforcer et qui pensait offrir dans le deal un Philippe Coutinho qui ne convainc pas le « Mou »…

🗞 Mundo Deportivo: Tottenham sources have told the newspaper that Mourinho wants Ndombele to stay. The supposed 'poor relationship' between the two are also false. pic.twitter.com/20m1w0IgoF

