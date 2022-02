PSG, FC Barcelone - Mercato : Newcastle éconduit pour Ekitike (Reims), le dossier repoussé à cet été !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Evoqué à Newcastle dès cet hiver, Hugo Ekitike (19 ans) ne quittera finalement pas le Stade de Reims. Dans un communiqué, le club champenois a été clair : «en dépit des offres formulées, Hugo Ekitike et le Stade de Reims ont décidé d’un commun accord de poursuivre l’aventure ensemble. Le Stade de Reims, par l’intermédiaire de son président Jean-Pierre Caillot, se réjouit de pouvoir compter sur son attaquant jusqu’à la fin de la saison».

Meilleur buteur de Reims sur la première partie de saison (8 buts en Ligue 1), l'ancien attaquant de Velje serait également suivi par le PSG et le FC Barcelone même s'il ne figure pas en haut des shorts list. Avec six mois de plus de visibilité en L1 et s'il confirme ses bons débuts, sans doute qu'Hugo Ekitike aura encore de grosses sollicitations l'été prochain...

Jean-Pierre Caillot : "𝘕𝘰𝘶𝘴 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘢𝘨𝘦𝘰𝘯𝘴 𝘭𝘦 𝘴𝘦𝘯𝘵𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘲𝘶'𝘪𝘭 𝘳𝘦𝘴𝘵𝘦 𝘦𝘯𝘤𝘰𝘳𝘦 𝘶𝘯 𝘣𝘰𝘶𝘵 𝘥'𝘩𝘪𝘴𝘵𝘰𝘪𝘳𝘦 𝘢̀ 𝘦́𝘤𝘳𝘪𝘳𝘦 𝘦𝘯𝘴𝘦𝘮𝘣𝘭𝘦 [...]"



