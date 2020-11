PSG - Girondins (2-2) : écœuré par ses joueurs, Tuchel les torpille comme jamais !

Le PSG n’y arrive plus. Vaincus par l’AS Monaco la semaine dernière après avoir mené de deux buts, les hommes de Thomas Tuchel ont encore pioché devant les Girondins de Bordeaux malgré un avantage d’un but à la pause. L’entraîneur du PSG est très en colère devant la seconde période de ses joueurs.

« On ne ne peut pas joué sans efforts comme on l’a fait en seconde période, ce n’est pas possible. En première période, on a joué assez simple, de manière disciplinée. On avait un plan. C’était bien, a-t-il rappelé. Ensuite, on a manqué de sérieux, de tuer ce match, d’être décisif, de détermination... On a tous manqué de faire des efforts (sic), d’attitude, de discipline... On a perdu la deuxième mi-temps, c’est mérité. C’est pire qu’à Monaco pour moi. »

« Je protège toujours mon équipe mais là... »

Lancé par Olivier Tallaron sur des cas particuliers, Tuchel a englobé toute son équipe et demande une réaction à Manchester mercredi en Ligue des champions. « Je parle de toute l’équipe. Je ne suis pas d’accord avec ce qu’on a montré ce soir, a-t-il pesté. Je protège toujours mon équipe mais je ne suis absolument pas d’accord avec ce qu’elle a fait en deuxième mi-temps. Perdre des points à Monaco, et encore aujourd’hui, ce n’était pas nécessaire. Si on joue comme ça à Manchester, ce n’est pas possible. Je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas d’efforts. C’est ma responsabilité, c’est clair. »