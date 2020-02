true

Le PSG aime jouer à se faire peur. En trois matches, dont deux en Ligue 1, il vient d’encaisser neuf buts. Hier, les Girondins de Bordeaux en ont passé pas moins de trois à Sergio Rico, qui a raté son match (4-3). Cette rencontre a permis de s’apercevoir que les supporters du PSG étaient remontés contre Thomas Tuchel, Neymar mais aussi Kylian Mbappé.

« Kombouare, Gino, Rai, c’était la rage de vaincre. Silva, Mbappé, Neymar, la peur de gagner ? Portez vos couilles ». Ambiance au parc pour ce #PSGFCGB pic.twitter.com/POhBNtBAq5 — Constant Wicherek (@Stickwic) February 23, 2020

Les deux derniers, en plus de leur capitaine Thiago Silva, ont été ciblés par une banderole des plus explicites : « Kombouare, Gino, Rai, c’était la rage de vaincre. Silva, Mbappé, Neymar, la peur de gagner ? Portez vos couilles. » Ce message n’est pas passé inaperçu chez les principaux concernés, notamment auprès du champion du monde (21 ans).

« Peur de gagner ? »

Sur son compte Instagram, Mbappé a publié une story dans laquelle il est marqué : « Peur de gagner ? ». Une référence sans doute à la victoire du PSG devant Bordeaux, ce qui n’a pas empêché Daniel Riolo de fustiger ce même Mbappé et son ami Neymar. « On a envie de leur dire : ‘Vous n’avez pas envie de vous qualifier en Ligue des champions les mecs, de bosser pour un bel objectif ?’. OK, vous voulez partir, vous allez partir, vous n’avez plus envie d’être là, vous ne pensez qu’à votre gueule, a allumé Riolo au micro de RMC Sport. Vous attendez le dernier jour pour être bons ? Ils ont été nuls cette semaine, ils attendent le 11 mars ? »