PSG, Girondins : flop au Qatar avec une équipe de stars, Laurent Blanc se fait détruire !

Encore battu ce mercredi par Al Gharafa (0-2) après ses échecs répétés contre Al-Arabi et Al-Sadd en finale de la Coupe de l'Emir, le Al Rayyan de Laurent Blanc déçoit. Modeste sixième de la Qatar Stars League, l'équipe du « Président » n'est pas à sa place et le coach français pourrait vite en faire les frais.

Comme le rapporte le journaliste Uri Levy, suiveur des championnats du Golfe pour le site Baba Gol, le passage de Laurent Blanc au Qatar est pour l'instant « un échec impressionnant ». « Il a reçu beaucoup de renforts de qualité mais le rendu final est si pauvre... James (Rodriguez), (Steven) Nzonzi, (Yohan) Boli et rien », déplore le commentateur sur Twitter.

Après être resté longtemps au chômage suite à son passage au PSG, Laurent Blanc a-t-il perdu la main ? A moins que l'absence de son fidèle second (Jean-Louis Gasset remplacé par Franck Passi) à ses côtés pèse plus lourd qu'on ne le pense vraiment...

