PSG, Girondins, LOSC – Mercato : le Stade Rennais et l’ASSE arrivent aussi sur Aouchiche !

De plus en plus de clubs de Ligue 1 s’activent sur le dossier Adil Aouchiche (17 ans), qui n’a toujours pas signé son contrat au PSG.

En fin de bail au 30 juin, Adil Aouchiche (17 ans) signera-t-il son premier contrat professionnel avec le PSG ? Très courtisé, le Ballon d’argent du dernier Mondial U17 n’a pas encore dit oui à l’offre du club de la Capitale, pourtant désireux de le garder. S’il a fait de Paris son premier choix, le milieu de terrain commencerait à avoir des doutes sur sa place au sein du projet du PSG. C’est en tout cas ce qu’affirme le journaliste Abdellah Boulma pour justifier les hésitations du très courtisé Aouchiche.

Le Stade Rennais et l’ASSE sont chauds aussi

Ce qui fait aussi beaucoup réfléchir Aouchiche, ce sont les autres offres qu’il reçoit. De l’étranger mais pas seulement. En France, les Girondins de Bordeaux et le LOSC se sont renseignés et sont près à passer à l’assaut. « L’Equipe « ajoute deux autres courtisans : le Stade Rennais, venu aux nouvelles auprès de l’entourage du joueur pour en faire le remplaçant de Camavinga en cas de départ au Real Madrid, et l’AS Saint-Etienne.

Saint-Etienne serait intéressé par Adil Aouchiche (17 ans) milieu de terrain du PSG.

Le joueur est libre le 30 juin (sans évoquer la crise sanitaire).#MercatoASSE pic.twitter.com/fY17FrQxNr — asse_live (@asse_live) April 11, 2020

Le LOSC désormais favori ?

D’après le quotidien sportif, les Verts avaient lancé le dossier dès l’automne 2019 et Aouchiche ne serait pas insensible au club ligérien. Seuls bémols : l’ASSE a perdu son avance avec la mise à pied de David Wantier et la concurrence française pourrait faire mouche au niveau financier. En effet, un club comme Lille – disposant de plus gros moyens financiers – pourrait lui offrir un projet similaire et les conditions salariales demandées (un salaire de 50 000€ brut mensuel + une prime à la signature de plusieurs millions).

Apparu à seulement trois reprises pour 162 minutes jouées (et un but), le natif du Blanc-Mesnil – comme son ami Tanguy Kouassi (également dans la même situation) – attend d’avoir quelques garanties avant de prendre une décision définitive.