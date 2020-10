PSG, Girondins : Neymar fait encore des misères à Ben Arfa

Hatem Ben Arfa a vécu un cauchemar au PSG. Arrivé à l’été 2016 dans son club de cœur, le milieu offensif des Girondins de Bordeaux n’a joué que des broutilles de match en raison de la non confiance d’Unai Emery à son endroit. L’arrivée de Neymar un an après sa signature n’a rien arrangé à ses affaires, les places devenant enore plus chères dans le domaine offensif. Du coup, HBA s’est fait une raison et a plié bagage à l’été 2018 pour tenter l’aventure au Stade Rennais puis à Valladolid.

Neymar préféré à Ben Arfa ?

Cette saison, Ben Arfa a trouvé refuge au FCGB et a plutôt réussi ses débuts sous ses nouvelles couleurs. Prometteur face à l’OM malgré la défaite (1-3), HBA a haussé son niveau de jeu dimanche contre Nîmes en étant même décisif (2-0). « On l’a vu décrocher très bas pour initier des actions (23e, 29e), relève L’Équipe qui lui a attribué la note de 7/10. Plus près du but, il a parfois fait des différences, à l’image de son débordement (51e), de son bon décalage pour Oudin (53e) ou de sa frappe cadrée (63e). Par rapport à son match à Marseille, « HBA » n’a pas faibli après la pause. Il a même fini par provoquer un penalty transformé par Briand (80e). » Bien noté, Ben Arfa aurait sans doute eu sa place dans l’équipe type de L’Équipe à la place de Neymar, lui aussi crédité d’un 7 mais avec deux passes décisives. Quand ça ne veut pas...