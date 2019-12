PSG : Kylian Mbappé fait tituber une légende de l’ASSE

true

En claquant un doublé contre le SC Amiens samedi au Parc des Princes (4-1), l’attaquant du PSG Kylian Mbappé (21 ans) a conclu à la perfection son année 2019.

Le PSG a bouclé l’année 2019 de manière assez spectaculaire. Installés en 4-4-2, les hommes de Thomas Tuchel écrasent tout sur leur passage et ont scalpé une dernière victime en L1, le SC Amiens (4-1).

1969 – Kylian Mbappé 🇫🇷 est le 1er joueur français à inscrire 30 buts sur une année civile en Ligue 1 depuis Hervé Revelli en 1969 (31 buts). Peroxydé. @KMbappe @PSG_inside pic.twitter.com/LrUTAgjSrh — OptaJean (@OptaJean) December 21, 2019

Kylian Mbappé a profité de la venue des Picards au Parc des Princes pour s’offrir un doublé et soigner ses statistiques personnelles. 2019 restera d’ailleurs un excellent cru pour le champion du monde. Un jour après avoir fêté ses 21 ans, l’attaquant du PSG est ainsi devenu le premier joueur français à inscrire 30 buts sur une année civile en Ligue 1 depuis Hervé Revelli en 1969.

Revelli voit l’ombre de Mbappé surgir

À l’époque, l’attaquant tricolore avait 23 ans et plantait but sur but sous le maillot de l’ASSE. Il avait terminé l’année avec 31 réalisations à son actif. Peut-être Mbappé battra-t-il ce record en 2020. Mais dans quel club ?