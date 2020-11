PSG : le favori de Neymar pour l’après Tuchel écarte l’OM et vend du rêve à Doha

La succession de Thomas Tuchel se prépare. Si rien ne dit que l’entraîneur allemand est en danger immédiat au PSG, Thiago Motta a commencé à avancer ses pions lundi soir. Après avoir dirigé les U19 du PSG et connu une expérience infructueuse au Genoa, l’ancien international italien a livré ses observations sur le jeu des Parisiens en donnant le style qu’il essaierait d’insuffler à l’équipe.

« J’aime bien le football offensif, bien sûr. Mais pour produire un football offensif, il faut être dynamique, bien occuper les espaces, attaquer. Et il faut prendre des risques, a ainsi détaillé Motta sur RMC Sport. Si tu veux mettre en place un football offensif, il y a des risques à prendre. Pour mettre du dynamisme dans le football, il faut vite récupérer le ballon. C’est quand tu as la balle que tu peux choisir ce que tu vas faire. Mes idées sont toujours celles d’un football offensif. »

Motta n'est pas OM compatible

L’ancien milieu du PSG en a aussi profité pour écarter un avenir sur le banc de l’OM. « [Entraîner un autre club de L1?] Oui, oui, mais cela dépend de ce que pense le club, de ses ambitions et si c’est compatible avec moi. Pourquoi pas. Marseille, non, je ne pense pas, a-t-il ajouté. L’OM est un club que je respecte beaucoup, l’ambiance là-bas était magnifique. Mais je pense que même le club (ne le contacterait pas, ndlr), avec ses traditions et les joueurs qui y ont joué… J’ai été à Paris pendant beaucoup d’années. Pour moi et surtout pour le club, ce ne sont pas des choses compatibles. »