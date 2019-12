PSG : le Stade de Reims a marqué Tuchel au fer rouge

true

L’entraîneur du PSG Thomas Tuchel a tiré un bilan de la première partie de saison et avoue que des revers lui ont fait plus mal que d’autres en Ligue 1.

Ce n’est pas parce que le PSG est un leader qui survole le classement de L1 (7 points d’avance sur son dauphin OM) qu’il n’a pas traversé quelques zones de turbulences cette saison.

Amoureux du PSG, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du Paris Saint-Germain, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #PSGhttps://t.co/nrR2yEnAIh pic.twitter.com/oGX5cO9XVV — But! Football Club (@But_FC) 21 février 2019

Plusieurs, le champion de France a même été bien secoué en championnat et compte trois défaites au cours de l’actuel exercice. Thomas Tuchel est revenu sur la première partie de saison du PSG. Et notamment sur les revers contre le Stade Rennais, le Stade de Reims et le Dijon FCO qui l’ont émaillée.

La défaite contre Reims au Parc a marqué Tuchel

« Des trois défaites, celle de Rennes est à part, parce qu’ils avaient marqué deux fois en s’étant créés d’autres occasions, et ce n’était pas notre meilleur match. Cela peut arriver, a-t-il expliqué sur le site officiel du PSG. La défaite face à Reims a fait plus mal car elle a mis fin à notre invincibilité à domicile, et celle à Dijon aussi, parce que nous avions une grande équipe sur le terrain, que nous menions 1-0, et que nous les avons laissé marquer sur deux actions similaires. Ces deux défaites ont fait plus de mal que celle face à Rennes. »