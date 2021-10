PSG : le Stade Rennais se joue déjà génialement de Messi et fait un gros carton

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

Le Stade Rennais a déjà bien chauffé Lionel Messi. Puisque l’humour est un langage universel, le club breton n’a pas hésité à en user en amont de la réception du PSG ce jour au Roazhon Park.

Peu avant la conférence de presse de Bruno Genesio hier, un invité surprise a débarqué dans la salle de presse du SRFC en se présentant comme Lionel, 34 ans et fervent supporter du Stade Rennais ! Auparavant, le club breton avait orchestré une fausse arrivée de Messi en conférence de presse pour que la blague soit totale.

« Allez le Stade Rennais », a confié le supporter en question qui sera évidemment à sa place habituelle cet après-midi. Cette petite séquence montée de toutes pièces a fait un carton puisqu’elle a été visionnée plus de 100 000 fois et a reçu pas moins de 3 900 000 likes. Comme quoi, l’humour est bel et bien universel.

👀 Un invité surprise ce matin en conférence de presse... 💪🔴⚫ pic.twitter.com/FSILeJcsiz — Stade Rennais F.C. (@staderennais) October 2, 2021