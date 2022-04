PSG : les divas parisiennes ont encore dépassé les bornes, le RC Lens remonté à bloc !

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Les joueurs du PSG continuent de s’attirer les foudres des médias... hors des terrains. En effet, aucun joueur parisien ne s’est arrêté devant les médias en zone mixte depuis deux matches (contre l’OM et mercredi à Angers). Une attitude qu’a condamnée l’UJSF, hier, le syndicat des journalistes sportifs, sur son site officiel... avec un petit tacle en prime.

« Depuis deux matches, aucun joueur du PSG ne s’est exprimé en zone mixte. Une attitude contraire à l’usage et à l’esprit de la convention qui lie la LFP à l’UJSF et qui régit les devoirs médiatiques des clubs, peut-on lire dans le communiqué. Alors que les interviews ont été rendues longtemps impossibles par la pandémie et que le lien direct entre acteurs, lecteurs, auditeurs et téléspectateurs vient seulement d’être restauré, l’UJSF s’alarme de l’attitude du futur champion de France, le rappelle à ses devoirs et en appelle à son bon sens, en un moment décisif où il doit valoriser la Ligue 1 et son seul titre de la saison. »

Les joueurs du PSG ont visiblement mal choisi leur moment pour faire parler d’eux en mal puisque leurs homologues du RC Lens les attendent de pied ferme, samedi au Parc des Princes, lors de la 34e journée de Ligue 1 (21h). « 3 points, clean sheet, c’est reparti samedi ! », s’est déjà extasié Kevin Danso sur Twitter. « On est des compétiteurs et on veut finir le plus haut possible, poursuit Florian Sotoca dans L’Équipe. Après, à quelle place, je ne sais pas. Mais on a retrouvé un vrai état d’esprit et je pense que le public se régale à nous voir jouer. Tant qu’on gardera ça, on pourra grappiller des points. » Même à domicile, où même une partie de son public l’a lâché et où les supporters lensois ont été interdits, le PSG est prévenu.

