En fin de contrat au 30 juin et ne disposant d'aucune offre pour prolonger, Angel Di Maria a acté la fin de son aventure au PSG. Un secret de polichinelle mais qui a été acté par un message sur Instagram en compagnie de la totalité du groupe avec un simple « merci ». Le Collectif Ultras Paris a prévu un hommage lors de PSG – FC Metz pour le Fideo.

Angél Di Maria and his farewell to Paris Saint-Germain teammates, as he’s now set to leave the club on a free transfer. 🇦🇷 #PSG



Juventus are in advanced talks to sign Di Maria - negotiations have been underway for weeks, now waiting to reach full agreement. pic.twitter.com/1Vh05vewtQ