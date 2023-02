PSG, LOSC, OGC Nice : l’équipe type de la 22e journée de Ligue 1

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

La belle victoire du LOSC devant le Stade Rennais (3-1) restera dans les annales. Grâce à ce succès, le club nordiste place en effet pas moins de trois de ses joueurs dans l’équipe type de cette 22e journée de Ligue 1 : Lucas Chevalier, André Gomes et Edon Zhegrova.

L'AS Monaco revient très fort

L’AS Monaco réussit le même petit exploit avec Aleksandr Golovine, Axel Disasi et Caio Henrique. Si Achraf Hakimi sauve l’honneur du PSG devant le Toulouse FC (2-1), deux équipes ont brillé ce week-end et placent chacune deux de leurs éléments dans ce onze prestigieux : l’OGC Nice (Aaron Ramsey et Gaëtan Laborde) et le RC Strasbourg (Alexander Djiku et Habib Diallo).

Lucas Chevalier, André Gomes et Edon Zhegrova sont présents dans l'équipe type de la 22ème journée par @lequipe. 🤩 pic.twitter.com/IOeNdo3p83 — SuiveurLillois (@SuiveurLillois) February 5, 2023

Pour résumer Ce lundi matin, il est déjà l’heure de se pencher sur l’équipe type de la 22e journée de Ligue 1 suite aux matches du week-end. Le LOSC et l’OGC Nice sont particulièrement illustrés en France. L'AS Monaco n'est pas non plus en reste.

