PSG, LOSC, OL : Pierre Ménès rajoute deux nouveaux cadors dans la course au titre

Cette saison de Ligue 1 promet d’être passionnante jusqu’à son terme. Alors que l’OL avait l’occasion de prendre encore seul les rênes de la L1 devant le PSG et le LOSC, les Gones se sont pris les pieds dans le tapis chez eux contre le FC Metz (0-1). Un but dans le temps additionnel a séché les hommes de Rudi Garcia, invaincus depuis le mois de septembre dernier et tout frais champions d’automne.

Ménès s'attendait à voir l'OL souffrir face au FC Metz

Du coup, les voilà relégués à deux points du PSG et du LOSC, qui n’avaient pas manqué le bon wagon devant respectivement devant le SCO d’Angers (1-0) et le Stade de Reims (2-1). « Je m’attendais à ce que Lyon souffre face à une équipe de Metz que j’ai souvent trouvée remarquable à l’extérieur », a déjà analysé Pierre Ménès sur son blog.

Le Stade Rennais et l'AS Monaco reviennent fort

Le consultant de Canal+ promet désormais une course au titre encore plus resserrée avec les retours en fanfare du Stade Rennais et de... l’AS Monaco ! « Reste qu'après ce revers, l’OL cède donc sa place de leader au duo parisiano-lillois et pointe à deux points. Avec les retours en force de Monaco et de Rennes, ce championnat est encore loin d’avoir livré sa vérité et on n’est peut-être pas au bout de nos surprises », s’est-il délecté. Le SRFC et l’AS Monaco comptent 36 unités, soit quatre de moins que l’OL.