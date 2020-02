PSG, LOSC, OM, ASSE, FC Nantes, OL : vent de panique au Mercato ?

true

Le marché des transferts pourrait connaître une profonde révolution cet été. Réunie hier à Zurich, la commission des parties prenantes de la FIFA a pris des mesures pour réformer le système des transferts. Elle a confirmé que des limites sur les prêts de joueurs seront introduites à partir de juillet.

8 prêts autorisés en 2020-2021 ?

Ainsi, des limitations aux prêts internationaux des éléments de 22 ans ou plus seront introduites conformément à la nouvelle réglementation, qui sera soumise à l’approbation de la commission du statut du joueur et du Conseil de la FIFA à partir de juillet. La limitation des prêts se fera crescendo. En 2020-2021, seront autorisés 8 prêts internationaux entrants et sortants. La barre sera abaissée à 6 d’ici à la saison 2022-2023. La FIFA souhaite ainsi « s’assurer » que les prêts de joueurs « ont un but sportif valable pour le développement des jeunes. »

C’est aussi une manière de s’attaquer aux clubs spécialisés dans l’achat-revente de joueurs, qui effectuent de nombreux prêts pour ne pas se retrouver avec des effectifs pléthoriques et qui n’hésitent pas à s’appuyer sur des clubs satellites. Au niveau national, la nouvelle réglementation fixe par ailleurs un délai de trois ans aux associations membres pour mettre en œuvre des règles relatives à ce nouveau système de prêts. Enfin, la FIFA a annoncé la création d’un fonds pour financer le paiement des indemnités de formation. Ce système encouragera et récompensera les efforts de formation des clubs.