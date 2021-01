PSG, LOSC, RC Lens, ASSE, OL : ils sont dans le onze-type des joueurs arrivés en France cet été !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone, PSG : top 10 des meilleurs tireurs de penalty

Le marché des gardiens n'ayant pas été très animé depuis l'étranger, Jonas Omlin, arrivé du FC Bâle à Montpellier pour 6 M€ s'impose comme le titulaire de cette équipe. Derrière, nous avions du choix. A droite, Alessandro Florenzi, prêté par la Roma au PSG, s'est imposé devant Jonathan Clauss (ex-Bielefeld, désormais au RC Lens). Dans l'axe, nous avons choisi de valoriser un duo nordiste : l'irréprochable Sven Botman (recruté à l'Ajax par le LOSC) fait la paire avec le néo-international argentin Facundo Medina (déniché à Talleres par le RC Lens) même si ce dernier a moins bien fini l'année qu'il ne l'avait commencé.

Paqueta, le pari réussi de Juninho

Concernant le poste de latéral gauche, seul Caio Henrique, arrivé à l'AS Monaco en provenance de l'Atletico Madrid, a réellement répondu aux attentes sur certains matches. Dans l'entrejeu, la belle trouvaille du Nîmes Olympique Andrès Cubas (international paraguayen arrivé lui aussi de Talleres) s'est imposé comme l'éclaircie. Il est accompagné d'Yvan Neyou, jeune milieu camerounais formé à Clairefontaine, que l'ASSE a récupéré dans la réserve de Braga (D3 portugaise) et qui s'est imposé comme le maître à jouer des Verts. A ses côtés, comment ne pas valoriser le super coup estival de l'OL Lucas Paqueta, recruté au Milan AC pour 20 M€ et qui vaut largement le dépense ?

Devant, c'est tête de turc et goal Volland

Au milieu, on aurait également pu valoriser la bonne adaptation de Rafinha, arrivé du Barça au PSG gratuitement et qui rend de gros services à Thomas Tuchel. Il fallait faire des choix, nous l'avons donc aligné ailier, privilégiant sa présence à celle d'un Jonathan David (LOSC) trop irrégulier pour mériter une mention. Chez les Dogues, on a quand même même mis l'excellent coup Burak Yilmaz. Le Turc apporte... Et pas seulement par son fort caractère. Enfin, pour compléter le trio d'attaque, nous aurions pu mettre Moise Kean (PSG) mais le joueur prêté par Everton figurant déjà dans un autre onze-type, nous avons fait le choix (arbitraire) de valider le bon coup de Monaco avec Kevin Volland. L'Allemand est un panzher et il a mis à genou Paris à lui tout seul.

Notre onze type : Omlin (MHSC) – Florenzi (PSG), Botman (LOSC), Medina (RC Lens), Caio Henrique (AS Monaco) – Neyou (ASSE), Cubas (Nîmes), Paqueta (OL) – Rafinha (PSG), Yilmaz (LOSC), Volland (AS Monaco).